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18:57 05.05.2024

Окупанти артилерією і дронами обстріляли Нікопольський район

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Окупанти артилерією і дронами обстріляли Нікопольський район

Російські війська впродовж неділі обстріляли з артилерії та дронів-камікадзе Нікопольський район, пошкоджено навчальні заклади, житлову інфраструктуру та лінії електропередачі, повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак.

"Ворожі артобстріли та чотири застосування дронів-камікадзе. Протягом дня ворог 7 разів атакував Нікопольщину", - сказано в його телеграм-каналі.

Лисак зазначив, що в райцентрі пошкоджено соціальний і два навчальні заклади. Також пошкоджено дві багатоповерхові будівлі, приватний будинок, кілька господарських будівель і стільки ж легкових автомобілів.

Крім того, пошкоджено лінії електропередачі. Зачепило електромережі й у Покровській сільській громаді, додав очільник ОВА.

Постраждалих серед жителів немає.

Теги: #обстріл #нікопольський

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