Окупанти артилерією і дронами обстріляли Нікопольський район
Російські війська впродовж неділі обстріляли з артилерії та дронів-камікадзе Нікопольський район, пошкоджено навчальні заклади, житлову інфраструктуру та лінії електропередачі, повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак.
"Ворожі артобстріли та чотири застосування дронів-камікадзе. Протягом дня ворог 7 разів атакував Нікопольщину", - сказано в його телеграм-каналі.
Лисак зазначив, що в райцентрі пошкоджено соціальний і два навчальні заклади. Також пошкоджено дві багатоповерхові будівлі, приватний будинок, кілька господарських будівель і стільки ж легкових автомобілів.
Крім того, пошкоджено лінії електропередачі. Зачепило електромережі й у Покровській сільській громаді, додав очільник ОВА.
Постраждалих серед жителів немає.