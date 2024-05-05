Події

18:51 05.05.2024

Окупанти завдали удару по елеватору під Полтавою, постраждалих немає - обладміністрація

1 хв читати
Окупанти завдали удару по елеватору під Полтавою, постраждалих немає - обладміністрація

Російські окупанти в неділю завдали удару по цивільній інфраструктурі та пошкодили елеватор, розташований на території Полтавської громади, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"У росіян немає свят, немає нічого святого. У Великдень ворог атакував Полтавщину. Звуки вибуху чули в межах Полтавського району. Попередньо без жертв і постраждалих", - написав Пронін у телеграмі.

Пізніше він уточнив, що "ворог поцілив по цивільній інфраструктурі". "Ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді. На щастя, ніхто не постраждав", - додав голова обладміністрації.

До Полтавської громади, крім самої Полтави, входить 55 сіл, розташованих на північ, захід і схід від обласного центру.

Теги: #полтавська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:28 23.04.2024
Ворог атакував Полтавщину, попередньо, без жертв і постраждалих - голова ОВА

Ворог атакував Полтавщину, попередньо, без жертв і постраждалих - голова ОВА

12:23 10.04.2024
"Сільпо" запустило дальню доставку в Полтавській області

"Сільпо" запустило дальню доставку в Полтавській області

14:01 09.04.2024
На Полтавщині кількість постраждалих унаслідок учорашнього ракетного удару збільшилася до 16 осіб, із них четверо дітей

На Полтавщині кількість постраждалих унаслідок учорашнього ракетного удару збільшилася до 16 осіб, із них четверо дітей

09:10 09.04.2024
На Полтавщині кількість постраждалих унаслідок учорашнього ракетного удару зросла до 12, одна людина загинула, двох вдалося врятувати

На Полтавщині кількість постраждалих унаслідок учорашнього ракетного удару зросла до 12, одна людина загинула, двох вдалося врятувати

23:56 08.04.2024
До десяти збільшилася кількість постраждалих унаслідок вечірнього удару по Полтавській області

До десяти збільшилася кількість постраждалих унаслідок вечірнього удару по Полтавській області

22:45 08.04.2024
На Полтавщині внаслідок ворожого удару по житловому будинку одна людина загинула, 5 травмованих, зокрема 3 дітей

На Полтавщині внаслідок ворожого удару по житловому будинку одна людина загинула, 5 травмованих, зокрема 3 дітей

21:42 08.04.2024
Окупанти ввечері завдали удару по цивільній інфраструктурі Полтавської громади

Окупанти ввечері завдали удару по цивільній інфраструктурі Полтавської громади

22:40 30.03.2024
У Полтавській області скасовано графіки аварійних відключень електропостачання - голова ОВА

У Полтавській області скасовано графіки аварійних відключень електропостачання - голова ОВА

08:09 30.03.2024
Ворог атакував Полтавську область БПЛА, є влучення по інфраструктурному об'єкту

Ворог атакував Полтавську область БПЛА, є влучення по інфраструктурному об'єкту

07:19 30.03.2024
У Полтавській області скасовано графіки аварійних відключень е/е

У Полтавській області скасовано графіки аварійних відключень е/е

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Харкові п'ятеро постраждалих після ворожого удару - мер

Росіяни просунулися на північний захід від Авдіївки після відступу ЗСУ з цього району - ISW

Зеленський у Великодньому зверненні: Ми віримо, що у Бога на плечі - шеврон з українським прапором

Унаслідок ворожої атаки дронів на Харків постраждали п'ятеро дорослих і восьмирічна дитина

Сили Оборони за добу ліквідували 860 окупантів, два засоби ППО та один літак противника

ОСТАННЄ

Окупанти артилерією і дронами обстріляли Нікопольський район

У віці 79 років помер відомий британський актор Бернард Гілл

Одна з постраждалих у Харкові у важкому стані - обладміністрація

Унаслідок обстрілу Куп'янського району двоє постраждалих, під завалами може бути жінка - обладміністрація

В окупованому Бердянську ліквідували організатора катівні - ГУР МО України

У Харкові вже 10 постраждалих унаслідок ворожих ударів по центру міста - ОВА

Росіяни готують кампанію з мобілізації жителів окупованої частини Запорізької області - британська розвідка

Ізраїль не може погодитися на закінчення військової операції проти ХАМАС - Нетаньягу

У Харкові п'ятеро постраждалих після ворожого удару - мер

Росіяни за добу 19 разів обстріляли Донецьку область - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА