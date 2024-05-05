Окупанти завдали удару по елеватору під Полтавою, постраждалих немає - обладміністрація

Російські окупанти в неділю завдали удару по цивільній інфраструктурі та пошкодили елеватор, розташований на території Полтавської громади, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"У росіян немає свят, немає нічого святого. У Великдень ворог атакував Полтавщину. Звуки вибуху чули в межах Полтавського району. Попередньо без жертв і постраждалих", - написав Пронін у телеграмі.

Пізніше він уточнив, що "ворог поцілив по цивільній інфраструктурі". "Ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді. На щастя, ніхто не постраждав", - додав голова обладміністрації.

До Полтавської громади, крім самої Полтави, входить 55 сіл, розташованих на північ, захід і схід від обласного центру.