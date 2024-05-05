Події

18:49 05.05.2024

У віці 79 років помер відомий британський актор Бернард Гілл

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У віці 79 років помер британський актор Бернард Гілл, відомий своїми ролями в трилогії "Володар перснів" і фільмі "Титанік", передає британська служба ВВС.

Як інформує видання, актор помер рано вранці в неділю, 5 травня, що підтвердив його агент Лу Коулсон.

Бернард Гілл найвідоміший за роллю капітана Едварда Сміта в оскароносному фільмі "Титанік" (1997 р.) та епічній трилогії "Володар перснів", де зіграв короля Теодена. На момент смерті йому було 79 років.

Видання зазначає, що данина поваги Гіллу надходить відтоді, як стало відомо про його смерть. 

Теги: #смерть #актор

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