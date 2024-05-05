В окупованому Бердянську ліквідували організатора катівні - ГУР МО України

У неділю, 5 травня, близько 9:40 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав Ананьєвському Євгену Олександровичу, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Ананьєвський - один із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77, де він обіймав свою окупаційну посаду. Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими Євгена Ананьєвського ліквідовано", - зазначається в повідомленні ГУР МО.