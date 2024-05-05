Росіяни готують кампанію з мобілізації жителів окупованої частини Запорізької області - британська розвідка

Проросійський керівник Запорізької області підписав указ, в якому йдеться про те, що Росія готує необхідну інфраструктуру і заходи для призову на військову службу в окупованих Росією районах області, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Це буде перша призовна кампанія на цій тимчасово окупованій території з моменту її незаконної анексії Росією у вересні 2022 року. Цілком імовірно, що Росія розглядає цей захід як спосіб задовольнити потребу російських Збройних сил у додатковому персоналі для підтримки своїх військових зусиль. Ефект від указу, найімовірніше, буде обмеженим, враховуючи, що значна частина населення Запорізької області виїхала. Наприклад, у Мелітополі, найбільшому місті Запоріжжя, що перебуває під контролем Росії, залишилося тільки 40% довоєнного населення, і половина - це етнічні росіяни, яким запропонували роботу в місті", - зазначено в повідомленні міністерства у Twitter.

Зазначається, що цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях із примусу населення прийняти російське управління.

"Це також узгоджується зі спробами забезпечити, щоб жителі мали паспорти Російської Федерації та голосували на нещодавніх президентських виборах у Росії. Кремль продовжує проводити невпинну політику русифікації на тимчасово окупованих територіях України", - підкреслюється в повідомленні.