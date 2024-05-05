Сили оборони ліквідували 23 із 24 ворожих ударних дронів

Українські Сили оборони ліквідували 23 з 24 ворожих ударних дронів, які атакували три українські області, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Унаслідок бойової роботи знищено 23 ударні БПЛА в Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях", - йдеться в повідомленні командування.

У ЗС зазначили, що в ніч на 5 травня російські окупанти атакували з північного і південного напрямків 24 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136". Райони пусків - Курська обл. (РФ) і мис Чауда (Крим).

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і мобільні вогневі групи Сил оборони України, додали в командуванні.