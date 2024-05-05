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08:57 05.05.2024

У результаті російських обстрілів у Херсонській області за добу поранено одного жителя, пошкоджено дві багатоповерхівки, навчальний заклад

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У результаті російських обстрілів у Херсонській області за добу поранено одного жителя, пошкоджено дві багатоповерхівки, навчальний заклад

Унаслідок російських обстрілів у Херсонській області за добу поранено одного жителя, пошкоджено дві багатоповерхівки, навчальний заклад, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Антонівка, Понятівка, Станіслав, Придніпровське, Інгулець, Томина Балка, Інженерне, Садове, Берислав і Михайлівка", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Прокудін уточнив, що через російську агресію 1 людина дістала поранення.

Крім того, внаслідок обстрілів військові РФ влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та приватний будинок. Було зафіксовано влучання в навчальний заклад і приватний автомобіль.

Також, інформував голова Херсонської ОВА, під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили над територією області 1 "Shahed-131/136".

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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