5 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 802 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 802 RUSSIAN AGRESSION

5 травня відзначають Всесвітній день акушерки, Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю, Всесвітній день гігієни рук, Всесвітній день легеневої гіпертонії, День карикатуристів.

В Україні - День фахівців цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України.

У США - Тиждень гуманного ставлення до тварин, День боротьби з насильством і расизмом в Австрії, в Литві та Угорщині - День матері, День визволення Нідерландів, День дітей у Японії та Південній Кореї, День визволення в Данії, День пам'яті іспанських депортованих і загиблих у Маутгаузені та інших таборах, а також усіх жертв нацизму в Іспанії, Національний день пам'яті та жалоби в Ізраїлі або День Катастрофи.

Православна церква - Світле Христове Воскресіння (Великдень); мучениці Ірини.

5 травня відзначається День фахівців цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України

Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України від 24.12.2022 № 333, враховуючи вагомий внесок фахівців цивільно-військового співробітництва ЗС України у зміцнення обороноздатності, важливість завдань, які підрозділи ЦВС вирішують у протистоянні агресору, 5 травня (щорічно) визначено Днем відзначення фахівців цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України.

У ЗС України пілотний проєкт із ЦВС було започатковано саме 5 травня 2014, в подальшому його було успішно реалізовано вже у червні того ж року. За результатами проведеної роботи сформовано першу в ЗС України структуру за стандартами НАТО, котра вже 10 років поспіль успішно виконує поставлені завдання.

Міжнародний день боротьби за права інвалідів

5 травня люди з обмеженими можливостями одночасно в 17 європейських країнах провели день боротьби за дотримання рівних прав інвалідів і проти дискримінації людей з фізичними, психічними або сенсорними обмеженнями. Відтоді ці заходи стали традиційними і також проводяться 5 травня.

Міжнародний день акушерки

Ідею свята запропонувала Міжнародна асоціація акушерок на конференції в Нідерландах 1987 року. Статусу офіційного свята цей день набув в 1992 році. Сьогодні його відзначають більш ніж у 50 країнах.

10 років тому, у 2014 році було створено добровольчий полк "Азов".

Бійці "Азова" навіки вписали свої імена на сторінках сучасної національно-визвольної боротьби.

Навесні 2022-го в оточеному Маріуполі, під безперервними бомбардуваннями та обстрілами, у нелюдських умовах, без їжі, води та медикаментів вони, разом із бійцями 12-ї бригади Нацгвардії України, 36-ї окремої бригади морської піхоти, прикордонниками, поліцейськими, добровольцями, впродовж 82 днів відтягували сили росіян на себе, цим самим вони допомогли Україні в критично необхідний час сформувати резерви та перегрупувати сили. Загалом тоді було знищено 6 тисяч окупантів, 78 танків, понад 100 одиниць бронетехніки.

День визволення Нідерландів

Заснований на честь річниці визволення країни від фашистської окупації 1945 року під час Другої світової війни (1939-1945).

5 травня 1945 року в будівлі готелю "Мир" у голландському місті Вагенінген було підписано акт про капітуляцію угруповання німецьких військ на території Нідерландів.

День дітей у Японії

Свято дітей відзначається в Японії 5 травня і офіційно називається "Кодомо-но хі". Набуло статусу національного 1948 року. Раніше воно називалося днем хлопчиків або "Танго-но секку" - Свято першого дня коня. Цю назву обрали, бо кінь символізує хоробрість, сміливість, мужність, усі ті якості, якими повинен володіти юнак, щоб стати гідним воїном. У "Танго-но секку" брали участь хлопчики до 15 років. Нині свято відоме під назвою "День дітей".

Ще цього дня:

1900 - У с. Завалля Снятинського повіту засновано перше спортивно-пожежне товариство "Січ";

1915 - У Відні з'явилася Загальна Українська Рада, загальноукраїнська політична організація, розширення галицької Головної Української Ради;

1920 - Війська Директорії УНР і польські війська звільнили Київ;

1920 - Проголошено автокефалію Української православної церкви.

1921 - Коко Шанель у Франції вперше представила парфуми "Шанель № 5". Незабаром новинка стала лідером продажу у світі;

1941 - В Атлантиці німецький підводний човен потопив корабель із 75 канадськими солдатами (перші втрати армії Канади у Другій світовій війні);

1945 - Антинімецьке повстання в Празі;

1949 - Почала діяти Рада Європи;

1956 - У Токіо стартував перший чемпіонат світу з дзюдо;

1961 - Алан Шепард став першим американцем, який полетів у космос;

1983 - Спеціальна комісія встановила, що скандальні "щоденники Гітлера", які публікувалися в журналі "Штерн", є фальшивкою;

1988 - Перша телетрансляція з вершини Еверест.

1992 - Кримський парламент проголосив незалежність Криму і призначив на серпень референдум про підтвердження цього статусу;

1999 - Уперше в історії Шотландії відбулися вибори власного парламенту;

Церковне свято

5 травня християни східного обряду відзначають Великдень - найдавніше християнське свято, головне свято богослужбового року, встановлене на честь Воскресіння Ісуса Христа.

Суть Великодня в Новому Завіті - вічне життя через віру у воскресіння Спасителя. У Святому Письмі сказано: "Якщо ми віруємо, що Ісус помер і воскрес, то і померлих в Ісусі Бог приведе з Ним". Це надія для всіх вірян на воскресіння.

Великодня служба починається опівночі з суботи на неділю; вся вона сповнена духовної радості та тріумфування. Уся вона - урочистий гімн Світлому Христовому Воскресінню, примиренню Бога і людини, перемозі життя над смертю.

Іменини: Адріан, Яків, Аріна, Ірина.