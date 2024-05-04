Чистий приплив в Україну напередодні Великодня підскочив до 86 тис. за тиждень

Кількість перетинів кордону України на виїзд за тиждень, із 27 квітня до 3 травня, знизилася з 236 тис. до 229 тис., тоді як на в'їзд підскочила з 252 тис. до 315 тис., свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook.

Отже, напередодні православного Великодня, який цьогоріч відзначають 5 травня, чистий приплив в Україну сягнув 86 тис. за тиждень порівняно з 16 тис. тижнем раніше, що трохи менше, ніж у передвеликодні дні 2023 року.

Кількість оформлених транспортних засобів завдяки зняттю блокади на польських пунктах пропуску знову зросла - зі 130 тис. тижнем раніше до 138 тис., тоді як із гуманітарними вантажами дещо скоротилася - із 709 до 657.

Прикордонна служба Польщі після 18 квітня припинила оприлюднювати дані про потоки на в'їзд і виїзд з України, хоча до початку лютого робила це щодня, а останні два з половиною місяці - раз на два-три дні.

Натомість вона почала публікувати дані про спроби нелегального проникнення до Польщі з Білорусі, яких із 26 до 28 квітня 458. Згідно з інформацією польського відомства в соцмережі X, за пособництво було затримано чотирьох громадян України та Естонії.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Це тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., а після цього - ще на 115 тис.

Як зазначив на початку березня минулого року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%. Мінекономіки в макропрогнозі на цей рік заклало повернення в Україну 1,5 млн осіб, тоді як у Нацбанку, навпаки, очікують відтоку з України 0,1 млн після 0,2 млн у 2023 році.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 19 квітня цього року оцінювали в 5,930 млн, що на 53 тис. менше, ніж місяцем раніше, а загалом у світі - у 6,472 млн, що на 14 тис. менше за показник місячної давності.

У самій Україні, за даними ООН на 31 грудня минулого року, було 3,689 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Перетини західного кордону України, тис. осіб:

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Дата з України в т.ч. до Польщі в Україну в т.ч. українці кількість авто, тис. гуманіт. Авто

03.05 32 17 38 33 17 84

02.05 32 18 39 34 18 117

01.05 31 18 49 42 22 84

30.04 33 19 40 36 19 97

29.04 30 18 44 40 20 90

28.04 33 20 52 47 20 84

27.04 38 21 53 47 22 101

26.04 36 23 37 33 18 125

25.04 34 21 34 30 19 103

24.04 33 21 33 29 19 99

23.04 30 19 30 27 19 82

22.04 30 19 36 33 17 75

21.04 35 20 43 38 19 118

Дані: Держприкордонслужба