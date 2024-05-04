Події

22:10 04.05.2024

У Бериславі ввечері окупанти скинули вибухівку на навчальний заклад

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У Бериславі ввечері окупанти скинули вибухівку на навчальний заклад
Фото: https://t.me/khersonskaODA

У суботу ввечері в Бериславі російські окупанти, використовуючи дрони, скинули вибухівку на навчальний заклад, який раніше зазнавав обстрілів, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Російські війська продовжують знищувати освітні установи на Херсонщині. Ввечері окупанти скинули вибухівку з дронів на раніше зруйнований обстрілом навчальний заклад у Бериславі", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ОВА.

Також сказано, що на місці "прильоту" виникла пожежа.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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