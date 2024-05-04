Зеленський у суботу заслухав доповіді Сирського і Буданова

Президент України Володимир Зеленський заслухав у суботу "тривалу доповідь" головкома Олександра Сирського.

"Головком доповів саме щодо наших фронтових позицій, конкретних дій підрозділів, конкретних напрямків. Дякую за стійкість кожному нашому воїну", - сказав Зеленський у відеозверненні в суботу.

"Була також сьогодні й доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. Володіємо всіма аспектами ситуації зараз. Ми маємо всі памʼятати, що Росію можна тільки примусити залишити Україну у спокої. І це – буде. Наша сила це зробить обовʼязково", - сказав він.

Він подякував "усім у команді нашої держави – в моїй команді і в командах держав-партнерів, – хто цими днями вже працює, щоб у червні ми всі – усі країни світу, які цінують життя, – досягли дійсно важливого політичного результату".

"Глобальний саміт миру відбудеться і має стати успішним, як би його не намагалися зірвати. Путін не хоче миру, він божевільний, і кожного дня його держава робить щось, щоб це довести", - сказав Зеленський.