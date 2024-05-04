ЗС України відбили 18 ворожих атак на авдіївському напрямку - Генштаб

Протягом доби українські захисники відбили 18 ворожих атак на авдіївському напрямку, загалом на лінії фронту зафіксовано 74 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у суботу ввечері.

Також ЗСУ відбили 8 ворожих атак на куп'янському напрямку біля Піщаного, Кислівки Харківської області; Стельмахівки, Берестового Луганської області, ще 7 атак - на лиманському напрямку поблизу Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку українські захисники відбили 10 атак у Білогорівки Луганської області; Нового, Кліщіївки, Роздолівки, на південь від Іванівського Донецької області, де противник намагався покращити тактичне положення.

Своєю чергою, на новопавлівському напрямку ворог за підтримки авіації 10 разів намагався прорвати оборону неподалік Георгіївки, Парасковіївки та Урожайного на Донеччині, ще 5 разів противник атакував позиції ЗСУ на оріхівському напрямку в районі на південь від Новодарівки, Старомайорського на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі.

На херсонському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 9 безуспішних атак на позиції українських військ у районі населеного пункту Кринки.