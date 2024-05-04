Події

19:06 04.05.2024

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинула людина, двоє поранених

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Унаслідок обстрілів на Донеччині загинула людина, двоє поранених

Російські окупанти завдали ракетного удару по м. Дружківка Донецької області, унаслідок чого загинув чоловік, також ворог обстріляв із РСЗВ "Град" м. Часів Яр, унаслідок чого поранень дістали 2 особи, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"По Дружківці росіяни ударили ракетою — вбили 46-річного чоловіка. Зруйновано будинок і автомобіль, пошкоджено 11 будинків і лінії електропередач. Під вогонь "Градів" потрапив Часів Яр — 2 людини поранено, пошкоджено 3 багатоповерхівки і складське приміщення", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

 

 

 

Теги: #жертви #донецька #обстріли

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