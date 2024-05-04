Окупанти вдень обстріляли Нікополь, застосувавши артилерію і БПЛА, поранено жінку - Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти вдень обстріляли Нікополь, застосувавши артилерію і дрони, одна жінка дістала поранення, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог обстрілював Нікополь. По місту поцілив з артилерії та дронами-камікадзе. Постраждала 57-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Лисака, виникли пожежі у двох домоволодіннях. Вогонь знищив гараж і авто. Пошкодив приватний будинок і господарську споруду. Полум'я рятувальники погасили.

"Загалом через ворожі атаки понівечено 17 будинків, 6 господарських будівель. Розбито 3 гаражі, авто. А ще - підприємство, десяток сонячних панелей. Зачепило 3 лінії електропередач", - додав голова ОВА.