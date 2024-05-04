Помічника Джемілєва затримано в аеропорту Кишинева - Чубаров

Помічник народного депутата України Мустафи Джемілєва Ерол Велієв затриманий в аеропорту Кишинева під час проходження прикордонного контролю, повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у соцмережі "Фейсбук" у суботу.

"Наше особливе занепокоєння пов'язане з тим, що Ерол Велієв є помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва та одним із багатьох кримських татар, внесених росією до списку терористів, які підлягають арешту", - зазначив Чубаров.

Він зазначив, що про ситуацію, що склалася, повідомили МЗС України, посольство України в Молдові.

За інформацією Чубарова, Велієва затримали молдовські спецслужби в суботу вдень після прильоту в аеропорт Кишинів і під час проходження прикордонного контролю. Він повертався до Києва.