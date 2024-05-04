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13:31 04.05.2024

Пожежу в Миколаєві на деревообробному підприємстві локалізовано на 2 тис. кв м, гасіння окремих осередків горіння триває - ДСНС

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Пожежу в Миколаєві на деревообробному підприємстві локалізовано на 2 тис. кв м, гасіння окремих осередків горіння триває - ДСНС
Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Пожежу, що виникла вночі на деревообробному підприємстві в Інгульському районі Миколаєва, до 5:25 ранку вдалося локалізувати на площі 2 тис. кв. м, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Уночі 4 травня в Інгульському районі м. Миколаєва виникла масштабна пожежа на території деревообробного підприємства. На місце було направлено чергові караули та спецтехніку міських підрозділів ДСНС", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у суботу.

Повідомляється, що гасіння ускладнюється сильним поривчастим вітром, що сприяє швидкому поширенню вогню. Станом на 05:25 пожежу вдалося локалізувати на площі 2000 кв. м.

Від ДСНС на місці працює 64 пожежники, залучено 17 одиниць спецтехніки. Також залучено тактичний робот Magirus Wolf R1. "Наразі триває гасіння окремих осередків горіння", - зазначено в повідомленні.

Теги: #пожежа #миколаїв #дснс

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