Російські війська минулої доби двічі намагалися штурмувати острів Нестрига в Херсонській області, відступили з втратами - Плетенчук

Російські війська двічі намагалися штурмувати острів Нестрига в Херсонській області, ще 7 спроб штурмів було здійснено в районі Кринок, але всі виявилися безуспішними, повідомив начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону в суботу.

Щодо Кринок Плетенчук повідомив, що "там було 7 спроб штурму, ворог із втратами відійшов, успіху не мав". "Щодо Нестриги, то вчора було дві спроби штурмів. До речі там учора відпрацювала і наша авіація, ворог зазнав втрат", - сказав він. Розповідаючи про цей острів, спікер зазначив, що цю територію складно назвати плацдармом. "Уявіть собі правий берег річки Дніпро, і там багато острівців. Це такий рибальський рай. Ця група островів - вони доволі маленькі, хоча Нестрига за своєю площею більша за два найближчі населені пункти - Кізомис і Велетенське", - зазначив Плетенчук.

Говорячи про загальні підсумки доби, Плетенчук сказав, що обстановка загалом доволі стабільна і контрольована. "Учора наші війська на напрямку Сил оборони півдня України виконали понад 700 вогневих завдань і уразили понад 600 індивідуальних цілей", - додав Плетенчук.