Події

22:17 03.05.2024

Війська РФ за минулий день обстріляли 10 громад Сумської області

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Війська РФ за минулий день обстріляли 10 громад Сумської області

Російські окупанти за минулий день 28 разів обстріляли з різних видів озброєння прикордонні громади Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі станом на 21:00 п'ятниці.

"Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 120 вибухів. Обстрілу зазнали Миколаївська, Хотинська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в Есманській громаді було зафіксовано пуски ракет НАР із літака (5 вибухів) і мінометні обстріли (19 вибухів).

Під мінометними обстрілами опинилися Юнаківська (18 вибухів) і Миколаївська (3 вибухи) громади.

По Середино-Будській громаді ворог гатив з артилерії (15 вибухів), мінометів (3 вибухи) і здійснив атаку FPV-дрона (1 вибух).

Під артилерійським вогнем була Великописарівська громада (14 вибухів).

У Білопільській громаді здійснено атаку FPV-дрона (5 вибухів), обстріли зі ствольної артилерії (4 вибухи).

У Хотинській громаді здійснено обстріли з кулемета, міномета (6 вибухів), танка (6 вибухів) та скидання з БпЛА вибухівки ВОГ (3 вибухи).

По Шалигинській громаді ворог гатив із РСЗВ "Град" (7 вибухів) і ствольної артилерії (9 вибухів).

Ударів FPV-дронів зазнали Миропільська (1 вибух) і Краснопільська (1 вибух) громади.

Теги: #україна #обстріли #зведення #сумська_область

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