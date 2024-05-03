СБУ просить українців у Великодні свята обмежити відвідування масових заходів і не піддаватися на провокації

Служба безпеки України закликає українців напередодні та в період Великодня обмежити відвідування масових заходів, не піддаватися на можливі провокації або підбурювання до незаконних дій, реагувати на сигнали повітряної тривоги й дотримуватися комендантської години.

"Служба безпеки продовжує системно викривати численні спроби агресора розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні в умовах війни", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п'ятницю.

У СБУ наголошують, що для реалізації злочинних намірів окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності. Зокрема, за інформацією спецслужби, ворог постійно залучає власну агентуру для провокацій у різних сферах суспільного життя, зокрема в міжконфесійних відносинах.

"Метою таких дій окупантів є створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації внутрішньої обстановки в Україні", - наголошується в повідомленні.

За інформацією СБУ, також агресор активно залучає своїх спільників для коригування ворожого вогню по цивільній інфраструктурі країни.

"Серед потенційних цілей - місця масового перебування людей", - уточнюється в повідомленні.

У зв'язку з цим Служба безпеки закликає громадян напередодні та в період Великодня обмежити відвідування масових заходів, не піддаватися на можливі провокації або підбурювання до незаконних дій, дотримуватися комендантської години, встановленої для регіону, не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях.

Також у спецслужбі просять повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети й осіб, які можуть влаштовувати провокації або становити потенційну загрозу.

У повідомленні нагадується про роботу спеціальної гарячої лінії СБУ 0-800-501-482, а також електронної пошти: [email protected]

"Інформація, отримана через телефон довіри Служби безпеки України, є конфіденційною і буде ретельно перевірена. СБУ просить громадян бути пильними й дотримуватися заходів безпеки", - зазначають у спецслужбі.