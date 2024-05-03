Ми всі маємо зірвати російський наступальний задум - Зеленський

Україна перебуває перед новим етапом війни й має зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи у п'ятницю перед прикордонниками з нагоди Дня державної прикордонної служби.

"Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроб розширити наступальні дії. І ми всі разом, всі українці, наші воїни, наша держава, наші партнери, ми повинні зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум", - сказав він.

"Ми повинні довести, що окупанту за будь-яких обставин не вдасться досягти його цілей, що б він не робив. І як би підло він не діяв, Україна все одно братиме гору", - зазначив Зеленський.

"Ви й надалі маєте максимально ефективно захищати наші прикордонні громади та відповідати окупанту його неминучим знищенням у відповідь на будь-які російські спроби заходити через лінію нашого українського кордону", - сказав він, звертаючись до прикордонників.

Зеленський зазначив, що "вже набуло чинності рішення про збільшення Державної прикордонної служби України на 15 тисяч людей, і кожен із вас має проявити свої найкращі якості на захисті нашої держави".

Зеленський також вручив прикордонникам державні нагороди.

День Державної прикордонної служби в Україні відзначають 30 квітня.