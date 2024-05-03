Події

13:46 03.05.2024

В Азербайджані зможуть відпочити 60 українських дітей

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В Азербайджані зможуть відпочити 60 українських дітей

60 українських дітей зможуть відпочити в Азербайджані цього року, повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"На моє прохання Азербайджан прийме дві групи українських дітей - загалом 60 осіб. Розглядається можливість прийняти додатково ще одну групу", - написала Кондратюк у фейсбуці після зустрічі з міністром праці та соцзахисту населення Азербайджану Сахілем Бабаєвим у Баку.

Вона наголосила, що за два роки це вже друга зустріч із міністром.

"Щоразу це дуже предметна розмова про те, чим Азербайджан та міністерство можуть допомогти Україні. Минулого року ми напрацювали план організації відпочинку в Азербайджані дітей українських військових, який було втілено у життя. На зустрічі домовилися продовжити цю програму на 2024 рік", - зазначила віцеспікерка.

 

Теги: #азербайджан #діти #відпочинок

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