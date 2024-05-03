В Угорщині від ножового поранення загинув українець, підозрюваного у злочині затримали - МЗС України

За інформацією посольства України в Угорщині, внаслідок ножового поранення загинув громадянин України 1975 року народження, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

"Інцидент стався внаслідок сварки в гуртожитку для працівників автотранспортної компанії. Громадянина Казахстану, підозрюваного у скоєнні зазначеного злочину, затримано. Тривають слідчі дії", - розповіли в МЗС.

Посольство встановлює зв'язок із родичами загиблого та перебуває в постійному контакті зі слідчими органами Угорщини.