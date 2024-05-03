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11:46 03.05.2024

У Києві на вихідні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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У Києві на вихідні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У суботу та неділю, 4-5 травня, у Києві та Київській області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки, повідомляють на сайті Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"Закликаємо киян і гостей столиці бути обережними, відпочиваючи на природі, не розводити вогнища в непристосованих для цього місцях, дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування, зокрема на заплавах річок і присадибних ділянках, не спалювати стерню, сміття та залишки рослинності", - йдеться в повідомленні.

На 4-5 травня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний із переходом на західний - 3-8 м/с, температуру 18-20° вдень, 7-9° вночі.

У КМДА нагадали, що під час дії воєнного стану заборонено відвідування лісів, в'їзд до них транспортних засобів та іншої техніки.

Теги: #київська_область #пожежна_небезпека

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