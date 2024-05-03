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11:01 03.05.2024

Окупанти обстріляли Середина-Буду, 32 прикордонні села та селища, пошкоджені лікарня та 11 приватних будинків - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли Середина-Буду, 32 прикордонні села та селища, пошкоджені лікарня та 11 приватних будинків - ОК "Північ"

Будівля лікарні та п'ять приватних будинків пошкоджені внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Середина-Буда Шосткинського району Сумської області протягом минулої доби, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у п'ятницю вранці.

"Середина-Буда – 4 вибухи, ймовірно НАР з літака. В результаті обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків та приміщення лікарні", - йдеться у зведенні.

Окупанти впродовж доби також обстріляли п'ять прикордонних сіл Новгород-Сіверського та Корюківського району Чернігівської області, 27 сіл і селищ Сумського, Охтирського, Конотопського та Шосткинського районів Сумської області, а також одне прикордонне село в Богодухівському районі Харківської області.

Крім Середини-Буди, зафіксовано руйнування у Великій Рибиці (два приватні будинки), Водолагах (один приватний будинок), Запсіллі (два приватні будинки) Сумського району, Вільному Охтирського району (один приватний будинок), Новій Слободі Конотопського району (господарська споруда та лінія електропередач) Сумської області.

"Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - ідеться в повідомленні.

Окупанти під час обстрілів використовували ствольну артилерію, міномети калібром 60 і 120 мм, танки, АГС, дрони та авіамобми. Село Запсілля Сумського району потрапило під обстріл дев'ять разів, деякі інші - по два рази. Загалом за добу зафіксовано 54 обстріли (286 вибухів) із різних видів озброєння.

Теги: #північ #обстріли

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