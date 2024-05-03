Події

10:58 03.05.2024

Повідомлено про підозру зловмисникам, які викрали з карток іноземних громадян майже 1,5 млн грн

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Українські правоохоронці повідомили про підозру чотирьом зловмисникам, які викрали з банківських карток іноземних громадян майже 1,5 млн грн, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру чотирьом громадянам України за фактами несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих платіжних систем та крадіжки коштів іноземних громадян (ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в п'ятницю.

За даними слідства, підозрювані отримували від потерпілих otp-пароль, за допомогою якого без відома власників здійснювали автентифікацію їхніх карток до своїх гаманців Apple і Google Pay.

Зазначається, що зловмисники виводили кошти іноземних громадян на попередньо відкриті в одному з банків підконтрольні рахунки. "Таким чином з карток іноземців підозрювані викрали майже 1,5 млн грн коштів", - уточнюють у прокуратурі.

За інформацією відомства, серед ошуканих громадян - клієнти банків США, Франції, Великої Британії, Іспанії, Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратів, інших країн.

Правоохоронці здійснили обшуки на території Києва, Сумської, Черкаської та Одеської областей, у кол-центрі, вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони з інформацією, що підтверджує факт скоєння злочинів. Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід.

Теги: #іноземці #картки #шахраї

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