За минулу добу в Україні внаслідок обстрілів загинула одна дитина, восьмеро поранені

Унаслідок повномасштабної агресії РФ проти України постраждали понад 1865 дітей, повідомляють ювенальні прокурори.

"Станом на ранок 3 травня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 546 дітей загинули та понад 1 319 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначено в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора в телеграм-каналі.

Зокрема за минулу добу, 2 травня, одна дитина загинула внаслідок обстрілу с. Мемрик Донецької області. Крім того, внаслідок обстрілу військами РФ м. Дергачі Харківської області дістали поранення вісім дітей - семеро хлопчиків та одна дівчинка - віком від 8 до 15 років.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 530, Харківській - 356, Херсонській - 150, Дніпропетровській - 136, Київській - 130, Запорізькій - 108, Миколаївській області - 104.