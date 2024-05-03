У Швеції почалися військові навчання НАТО, під час яких відпрацьовують перекидання американських підрозділів у Скандинавію

На півночі Швеції розпочалися великі навчання НАТО, в рамках яких буде відпрацьована підтримка американських підрозділів в умовах їхнього перекидання в північну частину Скандинавії, повідомляє ERR.

Зазначається, що американські підрозділи переміщатимуться з Норвегії через Швецію до Фінляндії протягом кількох днів. Північними дорогами Швеції рухатимуться військові колони завдовжки в кілька кілометрів, які складатимуться приблизно з 200 військових машин і 1600 солдатів. При цьому шведи мають забезпечити транспорт і безпеку на шляху військ через Атлантичний океан до північної частини Скандинавії.

"Шлях, який розпочався у вівторок у Нарвіку, проходить через Норрботтен і закінчується в Роваярві у Фінляндії, став прелюдією до навчань Immediate Response, у яких беруть участь понад 24 тис. міжнародних військових", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що 2015 року відбулося подібне переміщення військ під назвою Dragon Ride з Балтійського регіону до Німеччини. Тоді метою було продемонструвати, що США знову в Європі після довгої перерви.

"Це було відповіддю на російське вторгнення в Україну 2014 року. Тепер ситуація значною мірою схожа", - пише ERR.