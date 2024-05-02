У Запоріжжі затримано адвоката за підозрою у збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі

Наркокур'єром, який проник у Запорізький слідчий ізолятор, виявився адвокат одного із затриманих. Він приніс підзахисному наркотики в устілках своїх черевиків, повідомляє прокуратура Запорізької області.

За даними слідства, адвокат проніс на територію Запорізького слідчого ізолятора наркотичні засоби і передав їх ув'язненому.

Адвоката-наркокур'єра викрито і затримано спільними діями співробітників прокуратури, Нацполіції та Запорізького слідчого ізолятора.

На фото, опублікованому прокуратурою, представлені устілки черевиків адвоката, всередину яких були вкладені пакети з наркотиками.

Адвоката затримано, йому оголошено підозру в незаконному збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі (ч.2 ст.307 КК України).