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22:41 02.05.2024

У Запорізькій області чиновникам Держспоживслужби, які організували побори місцевих фермерів, загрожує до 10 років в'язниці

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У Запорізькій області чиновникам Держспоживслужби, які організували побори місцевих фермерів, загрожує до 10 років в'язниці

Чиновники Держпродспоживслужби в Запорізькій області, які організували аферу з поборами місцевих фермерів під час війни, отримали приблизно 3 млн грн і незабаром постануть перед судом. Їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Державне бюро розслідувань у Мелітополі, що діє в Запоріжжі.

За інформацією ДБР, відомство завершило досудове розслідування і направило до суду обвинувальний акт щодо чиновників Держспоживслужби в Запоріжжі, які під час війни організували злочинну групу і стягували незаконні "побори" з місцевих фермерів за реєстрацію сільгосптехніки.

За даними слідства, завідувач сектору Держспоживслужби в Запорізькій області залучив до незаконної діяльності підлеглого, а також власну дружину.

"Користуючись змінами в законодавстві через запровадження воєнного стану, чиновники створювали фермерам штучні перешкоди для реєстрації сільгосптехніки", - зазначає ДБР.

Слідчі ДБР зазначають, що шахраї пропонували сільгоспвиробникам "подолати проблеми" з реєстрацією їхньої техніки за допомогою фірми дружини завідувача сектору запорізької Держспоживслужби. Через цю фірму фермери проводили платіж за "інформаційні послуги", після чого отримували необхідні їм документи.

Вартість "консультацій" шахраїв сягала 7 тис. гривень за одну одиницю техніки. У період з 2022 по 2023 рік на рахунки ділків від Держспоживслужби надійшло близько 3 млн гривень.

Щоб "відмити" гроші, шахраї придбали елітний автомобіль за 1.4 млн гривень, який оформили на вітчима організатора злочинної схеми.

Троє фігурантів оборудки обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди з використанням службового становища (ч.3 ст.368 КК України).

Також організатора схеми та його дружину обвинувачують у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч.2 ст. 209 КК України).

Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Теги: #афера #запоріжжя #україна

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