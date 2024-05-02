У Золотій Балці в результаті обстрілу постраждав мирний житель

Російські окупанти в четвер, 2 травня, обстріляли Золоту Балку Херсонської області, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Під російський обстріл у Золотій Балці потрапив місцевий житель. У момент удару потерпілий перебував на подвір'ї", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

46-річного чоловіка з вибуховою травмою та уламковим пораненням шиї госпіталізували до лікарні. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.