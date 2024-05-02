Президент на Ставці заслухав доповідь про ступінь готовності фортифікаційних рубежів

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 2 травня, провів чергове засідання Ставки головнокомандувача.

"Заслухав великий звіт щодо ступеня готовності фортифікаційних рубежів у прикордонних регіонах та на напрямках активних бойових дій. Його представили прем'єр-міністр Денис Шмигаль і голова Державної служби спеціального транспорту Олександр Яковець", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Крім того, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів про поточну ситуацію на фронті та організацію ротації підрозділів для відновлення. Було обговорено темпи та потреби під час комплектування нових бригад.

Також на засіданні обговорювали питання надходження та виробництва озброєнь, зазначив президент.

"Була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо графіків надходження зброї від партнерів у межах оприлюднених пакетів допомоги. Доручив вжити всіх можливих заходів для скорочення строків. Особливо це стосується поставок засобів ППО для захисту людських життів та енергетичної інфраструктури. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін прозвітував щодо поточних темпів виробництва дронів і засобів РЕБ та забезпечення ними фронту, а також засобів радіоелектронної боротьби для прикриття важливих об'єктів", - зазначив він.