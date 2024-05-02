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17:34 02.05.2024

Міносвіти розподілило 18,8 млрд грн між 134 вишами, найбільше отримали Київська й Львівська політехніки

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Міносвіти розподілило 18,8 млрд грн між 134 вишами, найбільше отримали Київська й Львівська політехніки

Міністерство освіти і науки України затвердило розподіл 18,8 млрд грн видатків державного бюджету між 134 закладами вищої освіти державної форми власності, що належать до сфери управління Міносвіти.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, розмір виділених державних коштів для кожного університету визначено з урахуванням п’яти основних критеріїв, яким має відповідати заклад освіти.

Зокрема, основний критерій розподілу - контингент здобувачів, які навчаються за кошти бюджету, а також ідеться про такі показники, як: наукова діяльність - кількість коштів, що виш заробив від надання науково-технічних, консультаційних послуг або отримав у формі грантів на наукові розробки; інтернаціоналізація - місце в міжнародних рейтингах або участь в європейських проєктах Еразмус+; працевлаштування - відсоток працевлаштованих випускників; регіональний коефіцієнт - для підтримання закладів освіти, що є найбільш розвинутими в Європі; регіональний коефіцієнт - для підтримки навчальних закладів найбільш вразливих прифронтових регіонів.

Зокрема, найбільше коштів отримають: Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Сікорського" (1530,9 млн грн), Національний університет "Львівська політехніка" (980,1 млн грн), Національний університет біоресурсів і природокористування (620 млн грн), Львівський національний університет імені Франка (568,4 млн грн), Національний авіаційний університет (498,8 млн грн), Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (496,6 млн грн), Харківський національний університет імені Каразіна (412 млн грн).

"МОН розробляє методичні рекомендації до використання резерву, сума якого налічує 504 млн грн. Передбачено, що частину цього резерву буде спрямовано на розв'язання проблем, пов'язаних із функціонуванням переміщених закладів освіти", - йдеться в повідомленні.

Теги: #кошти #виші #перерозподіл

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