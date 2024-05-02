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12:17 02.05.2024

Союзники працюють над тим, щоб гарантувати незворотність членства України в НАТО на саміті у Вашингтоні - Стефанішина

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Союзники працюють над тим, щоб гарантувати незворотність членства України в НАТО на саміті у Вашингтоні - Стефанішина

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що союзники працюють над тим, щоб гарантувати незворотність членства України в НАТО на саміті у Вашингтоні.

"Як я вже говорила, і це підтверджували багато разів різні партнери, США і Німеччина не готові на саміті у Вашингтоні підтримати рішення про запрошення України. Водночас це рішення може бути ухвалене в будь-який момент, воно не прив'язане до зустрічі лідерів. Ми над ним працюємо, і воно буде актуальним доти, доки не буде ухвалено. На сьогодні союзники працюють над тим, щоб гарантувати незворотність членства України в НАТО. Такі рішення готуються саме на Вашингтон", - сказала Стефанішина на Business Breakfast від видання Forbes Ukraine у четвер.

За її словами, на саміті буде ухвалено деякі рішення, які передбачають інституціоналізацію євроатлантичного шляху України до НАТО, збільшення ролі НАТО в координації військової допомоги.

Крім того, українська сторона очікує, що НАТО в певному форматі підтвердить безпекові зобов'язання союзників, які вже надано.

Теги: #нато #україна #стефанішина

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