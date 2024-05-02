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11:16 02.05.2024

Обстріляна територія шахти на Донеччині, споживання знижується в умовах потепління - Міненерго

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Обстріляна територія шахти на Донеччині, споживання знижується в умовах потепління - Міненерго

У ніч на четвер ворог обстріляв територію однієї з шахт у Донецькій області, повідомило Міністерство енергетики України.

"Виникла пожежа на поверхні, яку ліквідували підрозділи ДСНС. Постраждалих немає, робітників у шахті не було", - зазначили у відомстві.

Крім того, у Чернігівській області внаслідок обстрілу було одночасно знеструмлено 947 абонентів у 15 населених пунктах.

За інформацією Міненерго, завдяки сонячній погоді знижується обсяг споживання електроенергії - минулої доби він був на 4% меншим, ніж попередньої.

"Потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога не залучалася", - зазначили в міністерстві.

1 травня, у середу, через сонячну погоду і відповідно активне вироблення електроенергії СЕС оператор системи передачі з 11:00 до 16:00 обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ.

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі в середу застосовували графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і 2 травня.

В інших регіонах минулої доби споживачів не обмежували.

 

Теги: #енергосистема

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