На Донеччині внаслідок обстрілів за добу загинули четверо мирних жителів, поранені вісім - ОВА

Фото: Донецька ОВА

У Донецькій області внаслідок обстрілів за минулу добу загинули четверо мирних жителів, поранених вісім, зафіксовано множинні руйнування житлового фонду та цивільної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Покровському районі у Мар'їнській громаді 1 людина загинула у Красногорівці, обстріляні Катеринівка і Костянтинівка. У Гродівській громаді під вогнем Новоолександрівка, Воздвиженка і Прогрес. У Калиновому Новогродівської громади 1 людина загинула і 2 поранені. У Гірнику Курахівської громади 2 загиблих і 6 поранених, пошкоджено двоповерхівку і 25 приватних будинків", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

У Краматорському районі в Лиманській громаді обстріляні Ямпіль, Ямполівка, Закітне і Терни. Пошкоджені будинки в Райському Дружківської громади. У Костянтинівці пошкоджені 10 будинків і лінії електропередачі. У Слов'янську пошкоджені 3 багатоповерхові будинки. У Калиновому Іллінівської громади пошкоджені 3 приватні будинки.

У Бахмутському районі в Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і промислова будівля. У Торецьку пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

"Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 338 людей, у тому числі 42 дитини", - поінформував Філашкін.