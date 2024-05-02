На Миколаївщині уламками збитої ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру

У середу, 1 травня, у Миколаївській області сили ППО збили ворожу ракету Х-59, уламками збитої ракети була пошкоджена транспортна інфраструктура, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Учора, 1 травня, збито крилату ракету повітряного базування Х-59. Внаслідок збиття уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру. Постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

У середу росіяни о 16:54 також обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади, без постраждалих.