Події

09:47 02.05.2024

На Миколаївщині уламками збитої ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру

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У середу, 1 травня, у Миколаївській області сили ППО збили ворожу ракету Х-59, уламками збитої ракети була пошкоджена транспортна інфраструктура, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Учора, 1 травня, збито крилату ракету повітряного базування Х-59. Внаслідок збиття уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру. Постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

У середу росіяни о 16:54 також обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади, без постраждалих.

Теги: #миколаївська_область

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