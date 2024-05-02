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09:42 02.05.2024

Бронь для військовозобов'язаних співробітників оформили 11 перевізників

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Бронь для військовозобов'язаних співробітників оформили 11 перевізників

В Україні з моменту запуску процедури бронювання отримати статус критично важливих і забронювати 50% військовозобов'язаних співробітників змогли 11 компаній-перевізників, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

"Процедура бронювання діє більше року. Профільна постанова Кабміну була ухвалена ще в січні минулого року. За цей час до міністерства (розвитку громад, територій та інфраструктури - ІФ-У) звернулось 18 компаній, що займаються перевезеннями. 11 з них отримали статус критично важливих для економіки. Ще чотири усувають недоліки в документах", - написав Деркач у фейсбуці.

За словами заступника міністра, для отримання статусу "критично важливого" підприємство має відповідати щонайменше трьом критеріям із семи. Наприклад, не мати заборгованості зі сплати ЄСВ, виплачувати середню заробітну плату в розмірі, не меншому за середню згідно з даними Держстату в регіоні, володіти ліцензіями та дозвільними документами на перевезення. Водночас перевізники, які спеціалізуються на перевезенні вантажів, мають виконувати перевезення для ЗСУ або доставляти гуманітарні вантажі, що необхідно підтвердити відповідними документами.

"Бронюванню у будь-якому разі підлягають лише 50% співробітників від кількості військовозобов’язаних. Це можуть бути як водії, так і інші спеціалісти підприємства. Важливо, що не можуть бути заброньовані дефіцитні військово-облікові спеціальності", - уточнив Деркач.

Заступник міністра зазначив, що наразі немає відповіді на запитання, чи можуть отримати статус "критично важливих" і забронювати до 50% співробітників підприємства, зареєстровані у формі фізосіб-підприємців (ФОП).

"Чіткої відповіді немає, тому ми направляємо відповідний лист на Міністерство економіки для отримання розʼяснень. Плюс наразі жоден ФОП до міністерства документи не подавав, тому досвіду розгляду немає", - написав Деркач.

Окрім того, підприємства можуть забронювати співробітників на шість місяців, після закінчення яких вони матимуть подавати списки повторно. Статус "критично важливого" підприємства діє протягом одного року.

Теги: #бронь #перевізники #військовозобовязані

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