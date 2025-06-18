Кабмін зобов'язав перевізників вносити інформацію про нерегулярні перевезення до Єдиної інформсистеми безпеки на наземному транспорті

Кабінет міністрів зобов'язав перевізників вносити інформацію про здійснення нерегулярних пасажирських автомобільних перевезень до Єдиного комплексу інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Зокрема, внесено зміни до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Передбачено обовʼязок внесення автомобільними перевізниками інформації про здійснення нерегулярних пасажирських автомобільних перевезень до Єдиного комплексу інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті.

Крім того, визначено, що страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю пасажирів під час користування автомобільним транспортом, та за шкоду, заподіяну вантажу, багажу під час перевезення, здійснюється відповідно до ст. 12 закону "Про автомобільний транспорт".

Серед іншого, доповнено перелік інформації, що розміщується в салоні автобуса, відомостями про укладений договір страхування відповідальності та розмір страхової суми.