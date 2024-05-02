Події

08:36 02.05.2024

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область

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Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, є пошкодження приватної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Берегове, Янтарне, Михайлівка, Томарине, Зміївка, Антонівка, Берислав, Золота Балка, Львове, Тягинка, Іванівка, Кізомис, Дніпровське, Токарівка, Інженерне, Велетенське, Садове, Микільське, Придніпровське, Понятівка, Ольгівка та місто Херсон", - ідеться в його телеграм-каналі.

Прокудін також зазначив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку і 2 приватні будинки. Було зафіксовано влучання в ангарне приміщення та господарську споруду.

Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає, додав голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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