Події

20:47 01.05.2024

Словаччина надала тимчасовий захист соратнику Медведчука, який відповідав за проросійську пропаганду в Європі

1 хв читати
Словаччина надала тимчасовий захист соратнику Медведчука, який відповідав за проросійську пропаганду в Європі

Словаччина надала тимчасовий захист проросійському пропагандисту та колишньому генеральному продюсеру телеканалу "112 Україна" Артему Марчевському, повідомляє чеське видання Denik N.

"Уряд Чехії вніс до санкційного списку Артема Марчевського, який, за даними спецслужб, намагався вплинути на європейські вибори, і розраховував анулювати його посвідку на проживання. Однак одного з керівників проросійської мережі впливу захищають в іншому місці - в сусідній Словаччині", - пише Denik N.

Як повідомив адвокат Марчевського Леонід Кушнаренко, статус тимчасового захисту він отримав від словацького Міністерства внутрішніх справ. До цього Марчевському відмовили в Чехії, яка запровадила проти нього санкції. У країні заблокували його активи, а також гроші на банківських рахунках.

Чехія підозрює Марчевського в тому, що він разом із Віктором Медведчуком очолював проросійську мережу впливу, яка фінансувала сайт Voice of Europe, що поширював проросійську пропаганду.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток відмовився від коментарів, пише видання.

 

Теги: #словаччина #марчевський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:00 28.04.2024
Посольство України в Словаччині передасть ДСНС чотири підводні дрони для гуманітарного розмінування

Посольство України в Словаччині передасть ДСНС чотири підводні дрони для гуманітарного розмінування

21:55 26.04.2024
Посольство України в Словаччині передасть ДСНС чотири підводні дрони для гуманітарного розмінування

Посольство України в Словаччині передасть ДСНС чотири підводні дрони для гуманітарного розмінування

11:30 23.04.2024
Посол ЄС в Україні Матернова вітає ініціативу громадян Словаччини зі збору коштів для закупівлі снарядів для української армії

Посол ЄС в Україні Матернова вітає ініціативу громадян Словаччини зі збору коштів для закупівлі снарядів для української армії

15:22 22.04.2024
Громадяни Словаччини зібрали понад EUR3 млн на закупівлю снарядів для України

Громадяни Словаччини зібрали понад EUR3 млн на закупівлю снарядів для України

16:42 19.04.2024
Громадяни Словаччини зібрали майже EUR2 млн на закупівлю снарядів для України методом краудфандингу - ЗМІ

Громадяни Словаччини зібрали майже EUR2 млн на закупівлю снарядів для України методом краудфандингу - ЗМІ

23:31 11.04.2024
Україна і Словаччина домовилися про двосторонні переговори за участю агроасоціацій

Україна і Словаччина домовилися про двосторонні переговори за участю агроасоціацій

16:40 11.04.2024
Словаччина не заважатиме Україні на шляху до членства в ЄС, а також візьме участь у Саміті миру в Швейцарії - Фіцо

Словаччина не заважатиме Україні на шляху до членства в ЄС, а також візьме участь у Саміті миру в Швейцарії - Фіцо

16:03 11.04.2024
Україна та Словаччина планують завершити реконструкцію електроінтерконектора Мукачево - Вельке Капушани до кінця 2028 року - Шмигаль

Україна та Словаччина планують завершити реконструкцію електроінтерконектора Мукачево - Вельке Капушани до кінця 2028 року - Шмигаль

15:55 11.04.2024
Словаччина не проти транзиту сільгосппродукції з України, але має намір захищати свої національні інтереси - прем'єр

Словаччина не проти транзиту сільгосппродукції з України, але має намір захищати свої національні інтереси - прем'єр

14:28 11.04.2024
Міжурядові консультації дадуть поштовх і для реалізації проєктів між містами та громадами України і Словаччини - Шмигаль

Міжурядові консультації дадуть поштовх і для реалізації проєктів між містами та громадами України і Словаччини - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США розширили санкційні списки проти РФ, додали авіакомпанію "Победа", низку підприємств

Зеленський звільнив Вітюка з посади керівника департаменту кібербезпеки СБУ

Україна готує сім нових безпекових документів

У Сумській області в 5-кілометровій зоні від кордону з РФ посилено особливий режим

Керівнику "Київавтодору" висунуто підозру щодо збитків на ремонтах доріг у Києві

ОСТАННЄ

До 13 людей зросла кількість постраждалих у результаті обстрілу Золочева

США розширили санкційні списки проти РФ, додали авіакомпанію "Победа", низку підприємств

Зеленський звільнив Вітюка з посади керівника департаменту кібербезпеки СБУ

Україна готує сім нових безпекових документів

Міноборони України розпочало розробку моделі Системи інтегрованої оборони

В Очеретиному залишаються 198 мирних громадян, у м. Часів Яр - 682 людини

Ознак формування наступальних угруповань або різких змін у кількості сил ворога в Криму не спостерігається - Плетенчук

Франція передала Україні 13 автомобілів для мобільних груп поліції з протидії насильству

Нетаньягу заявив Блінкену, що не має наміру погоджуватися на завершення операції проти ХАМАСу, не відмовиться наступати на Рафах

Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА