Словаччина надала тимчасовий захист соратнику Медведчука, який відповідав за проросійську пропаганду в Європі

Словаччина надала тимчасовий захист проросійському пропагандисту та колишньому генеральному продюсеру телеканалу "112 Україна" Артему Марчевському, повідомляє чеське видання Denik N.

"Уряд Чехії вніс до санкційного списку Артема Марчевського, який, за даними спецслужб, намагався вплинути на європейські вибори, і розраховував анулювати його посвідку на проживання. Однак одного з керівників проросійської мережі впливу захищають в іншому місці - в сусідній Словаччині", - пише Denik N.

Як повідомив адвокат Марчевського Леонід Кушнаренко, статус тимчасового захисту він отримав від словацького Міністерства внутрішніх справ. До цього Марчевському відмовили в Чехії, яка запровадила проти нього санкції. У країні заблокували його активи, а також гроші на банківських рахунках.

Чехія підозрює Марчевського в тому, що він разом із Віктором Медведчуком очолював проросійську мережу впливу, яка фінансувала сайт Voice of Europe, що поширював проросійську пропаганду.

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток відмовився від коментарів, пише видання.