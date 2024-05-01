Події

20:29 01.05.2024

Україна готує сім нових безпекових документів

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Україна готує сім нових безпекових документів

Україна готує 7 нових безпекових документів, сказав у відеозверненні в середу президент України Володимир Зеленський.

"Ми готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави – двосторонніх безпекових угод. Зокрема щодо безпекової угоди зі Сполученими Штатами... Зброя, фінанси, політична взаємодія – сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і стосовно деяких із них уже є попередній текст угод", - сказав президент.

"Наповнюємо драфти угод сильнішими можливостями для України та для нашої спільної з партнерами безпеки. Зрозуміло, що особливий пріоритет – усьому, що дасть більше захисту від російського терору", - зазначив він.

Зеленський зазначив, що Україна вже повністю реалізувала свою частину зобов'язань перед ЄС, щоб у червні фактично розпочати переговори щодо вступу. "Працюємо, щоб не було затримок або непорозумінь з боку Євросоюзу", - сказав Зеленський.

За його словами, сьогодні "узгодили фінальні штрихи" до Саміту миру, а також "максимально активно працюємо для того, щоб на Саміті було якомога більше лідерів і країн".

"Світ може зупинити будь-якого агресора. Якщо буде діяти в єдності та за правилами більшості – жодна агресія не витримає справді глобального тиску. І ми всі разом маємо примусити Росію до миру", - заявив Зеленський.

Теги: #безпека #зеленський

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