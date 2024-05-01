Міноборони України розпочало розробку моделі Системи інтегрованої оборони

У Міністерстві оборони України під головуванням заступника міністра оборони України Станіслава Гайдера відбулося стартове засідання робочої групи з розробки моделі Системи інтегрованої оборони, спрямованої на посилення військової, геополітичної та економічної спроможності України.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, у межах розроблення моделі передбачається напрацювання низки пропозицій щодо зміни законодавства, а також створення відповідних політик для розбудови інтегрованої екосистеми оборони, що посилить військову та інституційну міць держави.

"Розробляючи модель, ми діємо системно та інтегровано - усі ключові проєкти інституційного розвитку Міноборони розробляються з урахуванням бачення майбутньої моделі. Визначено п'ять пріоритетів, які потрібно опрацювати, щоб побудувати якісну інтегровану модель", - зазначив Гайдер.

Робоча група працюватиме за п'ятьма головними напрямами: - військова політика, інституційність та міжнародне співробітництво; військово-технічна політика; політика управління людським капіталом; політика управління оборонними ресурсами; національний спротив.

До робочої групи увійшли 176 представників ключових оборонних відомств, міністерств, наукових і дослідницьких установ. Результати роботи групи будуть представлені до кінця поточного року.