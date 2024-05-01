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18:00 01.05.2024

ГУР: РФ на місяць може виробляти 30-40 одиниць ракет "Калібр", до 10 - "Оніксів" і стільки ж "Цирконів", до трьох - Х-69

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ГУР: РФ на місяць може виробляти 30-40 одиниць ракет "Калібр", до 10 - "Оніксів" і стільки ж "Цирконів", до трьох - Х-69

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило орієнтовні запаси в РФ ракет типу "Циркон", "Онікс", "Калібр" і Х-69, а також динаміку їх виробництва.

Згідно з відповіддю ГУР на запит АрміяInform, зокрема, станом на кінець квітня 2024 року на озброєнні збройних сил РФ перебуває близько 40 одиниць гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "Циркон".

"При цьому темпи виробництва цих ракет - до 10 одиниць на місяць. Крилатих ракет 3M55/3М55М "Онікс"/"Онікс-М" - 400 одиниць. Темпи виробництва - до 10 одиниць на місяць. Крилатих ракет 3М-14 "Калібр" - 270 одиниць. Темпи виробництва - 30-40 одиниць на місяць", - зазначено у відповіді.

Щодо керованих авіаційних ракет Х-69 - їх 45 одиниць. Темпи виробництва - 1-3 одиниці на місяць.

Теги: #ракети #гур

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