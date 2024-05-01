Події

12:04 01.05.2024

В Одесі внаслідок обстрілів пошкоджено приміщення представництва омбудсмена

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Унаслідок російських атак на місто Одесу пошкоджено місцеве представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

"На той момент, на щастя, у приміщенні не було ні працівників, ні заявників, тож ніхто не дістав травм. Проте для того щоб приймати відвідувачів і відновити роботу, нам потрібен час. Ми вже працюємо над ліквідацією всіх наслідків обстрілу", - повідомляється в телеграм-каналі українського омбудсмена в середу вранці.

Наразі до представництва можна звертатися за телефоном +38 (097) 346-08-28.

"Це вже четверте представництво, яке зазнало руйнувань від росіян. До цього таке траплялося в Харкові, Вінниці та Херсоні. Російська агресія продовжує воювати з цивільним населенням, тож світ має допомагати нам у боротьбі із цинічним ворогом!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки в ніч на середу в Одесі щонайменше троє людей загинуло, ще троє дістало поранень, є пошкодження цивільної інфраструктури. 

Теги: #одеса #пошкодження #представництво #омбудсме

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