Окупанти за добу 7 разів обстріляли міста й села Донеччини, у Новоолександрівці й Калиновому загинули мирні жителі

Фото: Донецька ОВА

Мешканці сіл Новоолександрівка Покровського району та Калинове Краматорського району Донецької області загинули внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом минулої доби, повідомив керівник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка й Парасковіївка. В Гострому Курахівської громади пошкоджено будинок і адмінбудівлю. У Новоолександрівці Гродівської громади загинула людина", - написав Філашкін у телеграм-каналі в середу вранці.

"Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни та Ямполівка. У Калиновому Іллінівської громади одна людина загинула. Під вогнем околиці Костянтинівської громади", - додав голова обладміністрації.

Він також розповів про руйнування в Бахмутському районі. "У Щербинівці Торецької громади пошкоджено адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка та промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 2 будинки", - повідомив Філашкін.

Загалом, за його словами, за добу російські окупанти сім разів обстріляли населені пункти Донецької області.

З лінії фронту за добу евакуювали 216 осіб, зокрема 19 дітей.