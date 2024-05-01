Ворог обстріляв 13 населених пунктів Херсонської області

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, є руйнування житлових будинків та інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Антонівка, Кізомис, Інженерне, Новотягинка, Придніпровське, Велетенське, Тягинка, Миколаївка, Ольгівка, Новоолександрівка, Львівське, Дудчани та місто Херсон", - йдеться в його телеграм-каналі.

Також російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 8 приватних будинків. Було зафіксовано влучання у стільникову вежу та магазин.

Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає, додав очільник ОВА.