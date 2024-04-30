"Ліси України" навесні 2024р. виконали план посадки лісів на 102%

ДП "Ліси України" завершує весняне висаджування лісів, під час якого вже висадило понад 113 млн сіянців, що становило 102% від плану, повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець.

"Продовжуємо масштабну висадку на Півдні, де багато років нових лісів майже не створювали. Ділянки під лісорозведення в Миколаївській області погоджено з екологами, щоб не зашкодити екосистемі степів. Серед інших регіонів лідерами з висадки стали Столичний лісовий офіс і Поліський лісовий офіс", - написав він на фейсбук-сторінці.

За інформацією Болоховця, 2024 року лісівники проводять не лише лісовідновлення, а й збільшують площу нових лісів, зокрема, заліснюють ділянки, передані держпідприємству місцевими громадами в межах проєкту Forest Recovery.

"Загалом нових лісів цієї весни створено на площі понад 2,1 тис. га - це більше, ніж усіма лісгоспами за весь 2022 рік", - додав він.

Крім того, "Ліси України" нарощують виробництво і висадку сіянців із закрито-кореневою системою (ЗКС), які демонструють кращу приживлюваність, економію на догляді та дають змогу засадити більші площі з меншими ресурсами. До реформи висаджували 1-2 млн сіянців із ЗКС, план цього року - 20 млн, уточнив Болоховець.

"Загалом створення якісного посадкового матеріалу перетворюється для ДП "Ліси України" на перспективний напрям бізнесу. З останніх новин - готуємо для продажу в Естонію близько 107, 5 тис. сіянців. Наша мережа насіннєво-селекційних центрів розширюється і збільшує потужність", - резюмував гендиректор "Лісу України".

Як повідомлялося, в Україні з 2016 року розпочалася реформа лісового господарства. В її рамках уже впроваджено продаж необробленої деревини на електронних аукціонах. З 2021 року в низці областей у тестовому режимі працює інтерактивна карта розміщення об'єктів переробки деревини.

У галузі впроваджено проєкт "Ліс у смартфоні", який містить перелік лісорубних квитків на заготівлю деревини та дає змогу перевірити законність здійснення рубок на онлайн-карті відомства.

З 1 червня 2023 року Україна запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків і сертифікатів походження лісоматеріалів. Крім того, ДП "Ліси України" розпочало пілотний проєкт із закупівлі послуг із заготівлі деревини через електронний майданчик Prozorro.