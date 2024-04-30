Керівника угруповання з переправлення ухилянтів за кордон екстрадовано з Болгарії

Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

Жителя Запорізької області - керівника злочинного угруповання, що займалося незаконним переправленням ухилянтів за кордон, екстрадовано з Болгарії в Україну, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури домоглися екстрадиції до України мешканця Запорізької області, якого підозрюють у налагодженні діяльності міжрегіональної злочинної організації з незаконних переправлень військовозобов’язаних для уникнення мобілізації", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

У прокуратурі уточнюють, що керівника угруповання екстрадували в Україну 25 квітня 2024 року.

За даними слідства, до складу угруповання, яке чоловік створив й очолив, загалом входили восьмеро осіб. "Вони налагодили механізм перетину держкордону чоловіками призовного віку за грошову винагороду на підставі підроблених документів", - зазначається в повідомленні.

Вартість такої "послуги" становила від $2500 до $6500 з однієї особи.

Згідно з повідомленням відомства, за майже місяць протиправної діяльності угруповання встановлено майже 40 фактів незаконного переправлення ухилянтів.

Організатору оборудки інкриміновано створення та керівництво злочинною організацією, незаконне переправлення осіб через державний кордон України та підроблення офіційних документів (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332, ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України).

Підозрюваний переховувався від слідства за межами України. Наразі він перебуває під вартою.

Обвинувальні акти щодо шістьох членів злочинного угруповання вже перебувають на розгляді суду, ще одного фігуранта оголошено в розшук.

Спецоперацію проводили за оперативного супроводу Управління СБУ в Кіровоградській області.