Латвія передасть Україні новий пакет військової допомоги, який допоможе поліпшити ППО - прем'єр

Уряд Латвії схвалив передання Україні нового пакета військової допомоги, до якого входять зенітні гармати і тактична безпілотна система спостереження, повідомила прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.

"Уряд щойно схвалив передання українським Збройним силам зенітних гармат NBS, тактичної безпілотної системи спостереження та інших необхідних матеріалів. Це допоможе поліпшити і протиповітряну оборону України, і її розвідувальні можливості", - написала вона в соцмережі Х у вівторок.

"Кожним постачанням ми демонструємо нашу дружбу народові України та його боротьбі проти агресора Росії, яка є найбільшою загрозою миру і безпеці в усьому світі. Латвія щорічно виділяє 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні. Ми продовжимо підтримувати Україну на двосторонній основі та разом із союзниками", - додала глава уряду Латвії.