Країни G7 знижуватимуть залежність від Росії в галузі атомної енергії - заява

Міністри енергетики країн G7 домовилися знижувати залежність від Росії в галузі атомної енергії, йдеться в комюніке, поширеному за підсумками зустрічі в італійському Турині.

"Ми підтверджуємо прихильність лідерів G7 скорочувати залежність від постачань із Росії товарів цивільного призначення, включно зі сприянням створенню диверсифікованого ланцюжка постачань палива, що не потрапляє під вплив Росії, а також мають намір сприяти країнам, які прагнуть диверсифікації постачань", - ідеться в документі, у підрозділі "Ядерна енергія".

Крім того, країни G7 заявили, що "змогли значно знизити залежність від російського викопного палива, зокрема, завдяки енергозбереженню та скороченню попиту на газ".

Конференція відбулася в італійському Турині 29-30 квітня.